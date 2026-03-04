DE
«Fliegender» Japaner flitzt allen davon

Yoshiki Kinashi rennt in Australien der Konkurrenz davon. Der Japaner erläuft sich einen unglaublichen Vorsprung. Für den 60-Meter-Lauf braucht er gerade mal 6,6 Sekunden.
Publiziert: 06:03 Uhr
