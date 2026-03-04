DE
Leichtathletik: Japaner rennt in Australien allen davon
Auf Social Media der Renner
«Fliegender» Japaner flitzt allen davon
Yoshiki Kinashi rennt in Australien der Konkurrenz davon. Der Japaner erläuft sich einen unglaublichen Vorsprung. Für den 60-Meter-Lauf braucht er gerade mal 6,6 Sekunden.
Publiziert: 06:03 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
