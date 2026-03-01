DE
FR
Abonnieren

Technik-Panne sorgt für Schmunzler
Stadion-DJ spielt Hymne im Eiltempo ab

Technik-Panne bei der Cricket-WM in Colombo: Neuseelands Hymne läuft im Schnelldurchlauf. Die Spieler zeigen Humor und singen trotzdem mit.
Publiziert: vor 39 Minuten
Kommentieren
Virale Sport-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen