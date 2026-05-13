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Auf frischer Tat ertappt
Thurnheer raucht Zigarre im Stadion

Die Kommentator-Legende Beni Thurnheer wird während des Spiels zwischen GC und Winterthur von den Kameras erwischt, wie er eine Zigarre raucht.
Publiziert: vor 23 Minuten
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