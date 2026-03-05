Der Entscheid ist gefallen: Skifahrer Théo Gmür wird am Freitag an der Eröffnungsfeier der Paralympics die Schweizer Fahne tragen – «eine riesige Ehre», betont der dreifache Paralympics-Goldgewinner. Zum Einsatz kommt er aber nicht in der Arena von Verona.

Théo Gmür wird an der Eröffnungsfeier der Paralympics am Freitag die Schweizer Fahne tragen – dies jedoch nicht an der offiziellen Zeremonie, sondern an jener der Schweiz im House of Switzerland in Cortina.

«Es ist eine riesige Ehre für mich, die Fahne der Schweiz zu tragen», sagt der Skifahrer, der einzige Schweizer Medaillengewinner an den vergangenen beiden Paralympics.

2018 holte der Walliser dreimal Gold (in der Abfahrt, dem Super-G und dem Riesenslalom), 2022 Bronze in der Abfahrt. «Es bedeutet mir weit mehr als nur eine sportliche Auszeichnung. Es bedeutet, jene Menschen sichtbar zu machen, die uns auf unserem Weg unterstützen», so der 29-jährige weiter. «Als Fahnenträger möchte ich zeigen, dass Mut, Leidenschaft, und der Glaube an sich selbst, Berge versetzen können.»

Aus logistische Gründen nicht in Verona

Die Eröffnungsfeier findet eigentlich im Amphitheater von Verona statt. Doch weil pro Delegation nur zwei Athleten und zwei Staff-Mitglieder anreisen dürfen, der Weg von Cortina d'Ampezzo, wo acht der neun Schweizer wohnen, nach Verona weit ist und alle Athleten am Samstag im Einsatz stehen, entschied sich Swiss Paralympic gegen die Teilnahme an der offiziellen Eröffnungsfeier.

An dieser werden die Fahnen von freiwilligen Helferinnen und Helfer ins Stadion getragen, nicht von designierten Fahnenträgern jeder Nation. Einige Länder haben wie die Schweiz aus logistischen Gründen ebenfalls abgesagt, andere Nationen boykottieren die Eröffnungsfeier aus Protest gegen die Teilnahme von russischen und belarussische Athleten unter der eigenen Flagge.

Die Schweiz wird ihre eigene Eröffnungsfeier im House of Switzerland in Cortina abhalten. Dieser beiwohnen wird auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider.