DE
FR
Abonnieren

Wegen Teilnahme Russlands
Eröffnungsfeier-Boykott an Paralympics weitet sich aus

Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dürfen an den in einer Woche beginnenden Paralympischen Winterspielen teilnehmen. Das löst in der Sportwelt grossen Unmut aus: Sechs Länder haben einen Boykott der Eröffnungsfeier angekündigt.
Publiziert: 11:31 Uhr
Kommentieren
1/2
Die Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo geben bereits vor dem Beginn zu reden. Der Grund: Die Teilnahme von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus.
Foto: imago images/SNA
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6.-15. März) sorgen wegen der Teilnahme von sechs russischen und vier belarussischen Athletinnen und Athleten für Diskussionen.

Sechs Länder – die Ukraine, Tschechien, Finnland, Polen, Estland und Lettland – werden die Eröffnungsfeier am 6. März in der Arena von Verona boykottieren. Auch der EU-Sportkommissar Glenn Micallef teilt mit, dass er bei der Eröffnungsfeier nicht anwesend sein wird.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen