Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dürfen an den in einer Woche beginnenden Paralympischen Winterspielen teilnehmen. Das löst in der Sportwelt grossen Unmut aus: Sechs Länder haben einen Boykott der Eröffnungsfeier angekündigt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6.-15. März) sorgen wegen der Teilnahme von sechs russischen und vier belarussischen Athletinnen und Athleten für Diskussionen.

Sechs Länder – die Ukraine, Tschechien, Finnland, Polen, Estland und Lettland – werden die Eröffnungsfeier am 6. März in der Arena von Verona boykottieren. Auch der EU-Sportkommissar Glenn Micallef teilt mit, dass er bei der Eröffnungsfeier nicht anwesend sein wird.