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American Football
Football: Kind läuft Security davon und sorgt für Lacher
Zur Krönung des Abends
Kind flitzt und hält die Security zum Narren
Nach dem Australian-Rules-Football-Spiel in Brisbane entkommt ein Kind dem Sicherheitsdienst. Spieler und Fans amüsieren sich köstlich über die Szene.
Publiziert: vor 13 Minuten
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