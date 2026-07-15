DE
FR
Abonnieren

Zur Krönung des Abends
Kind flitzt und hält die Security zum Narren

Nach dem Australian-Rules-Football-Spiel in Brisbane entkommt ein Kind dem Sicherheitsdienst. Spieler und Fans amüsieren sich köstlich über die Szene.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
Virale Sport-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen