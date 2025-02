Am Morgen noch Golf gespielt So lief der Super-Bowl-Tag von Donald Trump

Donald Trump ist da! Erst seit 20 Tagen ist er wieder im Amt, nun wird er als erster amtierender US-Präsident beim Super Bowl anwesend sein. Videos zeigen die Landung der Air Force One in New Orleans.

