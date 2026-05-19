DE
FR
Abonnieren

CYCLE WEEK
Bringt Zürich zum Staunen und Rollen!

Die CYCLE WEEK bringt Zürich zum Rollen: Mit spektakulären Contests, internationalen Shows und interaktiven Public Challenges wird das Velofestival zum Erlebnis für alle.
Publiziert: vor 38 Minuten
Meistgelesen