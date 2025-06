Der zweite Wasserrohrbruch in einer Woche überschwemmt Zürcher Wehntalerstrasse. Foto: Leserreporter

Darum gehts Erneuter Wasserrohrbruch überflutet Wehntalerstrasse in Zürich Oerlikon, zweiter Vorfall innert einer Woche

Restaurant Fallender Brunnenhof erneut stark vom Wasser betroffen

Beim vorherigen Rohrbruch strömten rund 5,4 Millionen Liter Wasser an die Oberfläche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Ein erneuter Wasserrohrbruch hat am Sonntagmorgen die Wehntalerstrasse in Zürich Oerlikon überflutet. Bereits zum zweiten Mal innert einer Woche platzte an derselben Stelle die Leitung. Sarah S. schilderte die Situation gegenüber Blick: «Es ist eine Katastrophe. Bereits letzten Sonntag hat es uns den ganzen Keller überschwemmt. Dieses Mal ist es zum Glück nicht so schlimm.» Die Stadt Zürich bestätigt den Rohrbruch auf ihrer Webseite.

S. wohnt in der Hofwiesenstrasse, gegen 7.30 sei es passiert, sagt sie. Hier stehe das Wasser nicht so hoch, aber Richtung Kreuzung Wehntalerstrasse sehe es schlimm aus, sagt sie. Wie schon beim ersten Mal sei das Restaurant Fallender Brunnenhof stark vom Wasser betroffen.

Auswirkungen noch unbekannt

An Pfingsten hatte es in Zürich kurz aufeinander folgend zwei schwere Rohrbrüche. Einer flutete in Oerlikon die Wehntalerstrasse, unterspülte SBB-Gleise. Einen weiteren gab es am Pfingstmontag im Bereich der Tramhaltestelle Toni-Areal. Rund 5,4 Millionen Liter Wasser strömten an die Oberfläche. Der hohe Wasserdruck hatte den Strassenbelag sowie das Gleisbett der Tramlinie 4 angehoben und unterspült.

Die Auswirkungen des aktuellen Rohrbruchs auf die Infrastruktur sind noch nicht bekannt. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den betroffenen Bereich zu meiden.