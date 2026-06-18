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Zürcher Kriegsflotte
Sensationeller Fund mitten in der Stadt

Spektakulärer Fund in Zürich: Archäologen stossen auf Überreste der Werft der Zürcher Kriegsflotte. Bereits ab 1440 wurden hier Kriegsschiffe gebaut.
Publiziert: vor 54 Minuten
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