Florian Isler aus Esslingen ZH hat die Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen in Jona SG gewonnen. Sein Rekordkürbis brachte unglaubliche 766 Kilogramm auf die Waage. Auch der zweite Platz ging an Isler mit einem 728,5-Kilogramm-Kürbis.

So viel wiegt der schwerste Kürbis der Schweiz

So viel wiegt der schwerste Kürbis der Schweiz

1/4 Florian Isler ist Schweizermeister 2025 im Kürbiswiegen. Foto: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Darum gehts Florian Isler gewinnt mit 766-kg-Kürbis die Schweizermeisterschaft

Isler sicherte auch den zweiten Platz mit Kürbissorte Atlantic Giant

Das Event fand zum 12. Mal statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Florian Isler aus Esslingen, Kanton Zürich, hat die Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen in Jona SG gewonnen. Sein Rekordkürbis wiegt 766 Kilogramm. Auch der zweite Platz ging an Isler mit einem 728,5-Kilogramm-Kürbis.

Der schwerste Kürbis der Schweiz bringt 766 Kilogramm auf die Waage. Mit diesem Rekordexemplar hat der Züchter Florian Isler aus Esslingen im Kanton Zürich am Samstag in Jona SG die Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen gewonnen – mit der Kürbissorte Squash.

12. Schweizer Kürbiswiegen-Meisterschaft beendet

Schon vor einem Jahr gewann Isler mit einem 727,5 Kilogramm schweren Exemplar. Dieses Jahr holte er auch noch den zweiten Platz mit der Kürbissorte Atlantic Giant. Dieser Kürbis wiegt 728,5 Kilogramm, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten.

Sergio Lima Torres aus Konolfingen im Kanton Bern belegte mit seinem 485,5 Kilogramm schweren Kürbis den dritten Platz. Die Schweizermeisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen fand zum 12. Mal statt.