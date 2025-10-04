DE
Zürcher holt den Titel
So viel wiegt der schwerste Kürbis der Schweiz

Florian Isler aus Esslingen ZH hat die Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen in Jona SG gewonnen. Sein Rekordkürbis brachte unglaubliche 766 Kilogramm auf die Waage. Auch der zweite Platz ging an Isler mit einem 728,5-Kilogramm-Kürbis.
Florian Isler ist Schweizermeister 2025 im Kürbiswiegen.
Darum gehts

  • Florian Isler gewinnt mit 766-kg-Kürbis die Schweizermeisterschaft
  • Isler sicherte auch den zweiten Platz mit Kürbissorte Atlantic Giant
  • Das Event fand zum 12. Mal statt
Florian Isler aus Esslingen, Kanton Zürich, hat die Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen in Jona SG gewonnen. Sein Rekordkürbis wiegt 766 Kilogramm. Auch der zweite Platz ging an Isler mit einem 728,5-Kilogramm-Kürbis.

Der schwerste Kürbis der Schweiz bringt 766 Kilogramm auf die Waage. Mit diesem Rekordexemplar hat der Züchter Florian Isler aus Esslingen im Kanton Zürich am Samstag in Jona SG die Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen gewonnen – mit der Kürbissorte Squash.

12. Schweizer Kürbiswiegen-Meisterschaft beendet

Schon vor einem Jahr gewann Isler mit einem 727,5 Kilogramm schweren Exemplar. Dieses Jahr holte er auch noch den zweiten Platz mit der Kürbissorte Atlantic Giant. Dieser Kürbis wiegt 728,5 Kilogramm, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. 

Sergio Lima Torres aus Konolfingen im Kanton Bern belegte mit seinem 485,5 Kilogramm schweren Kürbis den dritten Platz. Die Schweizermeisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen fand zum 12. Mal statt.

