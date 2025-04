Richter begründet das Urteil

Richter Huber nimmt Bezug auf die Beweismittel und deren Verwertbarkeit, insbesondere die Rolle der «National Crime Agency» aus England. In den Augen des Gerichtes sei der NCA-Bericht verwertbar. «Es sind keine Anzeichen da, dass die Behörden in England gegen Treue und Glauben verstossen haben», sagt er. Dies zweifelte der Verteidiger von Nathan P. während des Prozesses an.