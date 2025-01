Der Zürcher Familienvater Nathan P. (53) soll einen Auftragskiller auf seine Ex-Partnerin angesetzt haben, so die Anklage. Die Beweise scheinen eindeutig, doch sein Anwalt plädiert auf Freispruch. Blick analysiert die Verteidigungsstrategie.

Auftragskiller für Ex engagiert? Die Verteidigungsstrategie unter der Lupe

Nathan P. (53) ist wegen versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt. Foto: zVg

Helena Graf Reporterin

Die vermeintlichen Beweise der Staatsanwaltschaft gegen Nathan P.* (53) scheinen wasserdicht: Sie wirft dem Familienvater aus Zürich vor, einen Auftragskiller auf Valerie M.ç angesetzt zu haben, seiner Ex-Partnerin und Mutter seiner Kinder. Die Anklage stützt sich auf Auswertungen von P.s elektronischen Geräten und zeigt auf: Die Recherche zum Auftragsmörder, die Kontaktaufnahme, die Bitcoin-Zahlungen – alles lasse sich auf den Laptop des Beschuldigten zurückverfolgen.

Entsprechend mutig erscheint die Forderung des Verteidigers von Nathan P.: Der erfahrene Ex-Staatsanwalt Markus Oertle plädiert auf Freispruch. Seine Ausgangsposition scheint zunächst aussichtslos. Doch in seinem fast dreistündigen Vortrag am Prozess manövriert er sich aus der Defensive – und greift an.

Die Strategie des Verteidigers und seines Klienten lässt sich in drei Manöver aufteilen. Nummer eins: Zweifel säen.