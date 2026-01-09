Aufregung in Rümlang ZH: Ein älterer Autofahrer baute am Freitagmittag einen Unfall. Er und eine verletzte Primarschülerin wurden ins Spital gebracht.

Darum gehts Autofahrer (80) verursacht Unfall am Freitagmittag in Rümlang, verletzt sich und Mädchen (12)

Inselschutzpfosten fliegt durch Aufprall durch die Luft, trifft Schülerin auf Schulweg

Polizei sucht Zeugen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Rümlang im Kanton Zürich zog sich der Unfallverursacher Verletzungen zu. Ein Mädchen (12) wurde durch einen weggeschleuderten Inselschutzpfosten verletzt.

Mittags fuhr ein Autofahrer (80) auf der Glatttalstrasse Richtung Seebach. Sein unkontrollierter Fahrstil fiel mehreren Personen auf, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Laut Zeugen mussten mehrere Fussgänger und Autofahrer ausweichen, um einen Zusammenstoss zu verhindern.

Mädchen ins Spital gebracht

Vor dem Kreisel Glatttalstrasse/Katzenrütistrasse fuhr der Mann über eine Verkehrsinsel und fuhr einen Inselschutzpfosten sowie einen Kandelaber um. Anschliessend prallte er in die Kreisel-Mittelinsel und mit einem korrekt entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu. Die Lenkerin (40) des anderen Autos blieb unverletzt.

Der umgefahrene Inselschutzpfosten flog aufgrund des Zusammenpralls über den Kreisel und verletzte auf der anderen Seite ein Mädchen (12), das sich auf dem Nachhauseweg von der Schule befand. Das Mädchen und der Autofahrer wurden leicht verletzt in Spitäler gefahren.

Zeugen sollen sich in Bülach melden

Die Kantonspolizei Zürich sicherte vor Ort Spuren, befragte zusammen mit der Kommunalpolizei RONN mehrere Zeugen und stand wegen der verletzten Primarschülerin mit der Schule im Kontakt. Die Unfallursache wird durch die Polizei abgeklärt. «Aufgrund erster Anzeichen besteht die Möglichkeit, dass ein medizinisches Problem beim Fahrer zum Unfall geführt hat», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizei stand die Feuerwehr Rümlang für die Verkehrsführung, zwei Fahrzeuge der Rettungsdienste von Schutz & Rettung Zürich und Spital Bülach sowie das Elektrizitätswerk Rümlang im Einsatz. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Unfallverursachers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen. Der Verkehrszug Bülach ist telefonisch unter 058 648 76 84 erreichbar.