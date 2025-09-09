DE
Unfall in Hirzel ZH
Autofahrer (54) stürzt auf Wiese – schwer verletzt

In Hirzel ZH ist am Montagabend ein 54-Jähriger mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und einen Hang hinuntergestürzt. Er musste schwer verletzt per Helikopter ins Spital gebracht werden.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Anhören
Zwei Polizisten bei der Spurensicherung am Unfallort.
Foto: kapo zh
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg Nopper

Ein Autofahrer (54) ist am Montag gegen 21 Uhr auf der Zugerstrasse in Hirzel ZH schwer verunfallt. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich war er vermutlich Richtung Sihlbrugg unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve geradeaus fuhr. 

Der Mann geriet mit seinem Fahrzeug über den Strassenrand hinaus und überquerte das Trottoir, worauf er über zehn Meter auf eine Wiese stürzte. Das Auto prallte mit der Front am Boden auf, überschlug sich und blieb seitlich liegen.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Der Fahrer blieb schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr geborgen und vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt werden. Dann brachte ihn die Rega mit einem Helikopter ins Spital. 

Der Verkehr musste während mehrerer Stunden wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Polizei sicherte die Spuren. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft nimmt sie die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache auf, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

