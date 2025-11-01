Eine 59-jährige Frau wurde am Freitagabend in Zürich bei einem Tramunfall mittelschwer verletzt. Die Tramlinie 9 war für zwei Stunden komplett unterbrochen.

1/4 Der Tramverkehr auf der Linie 9 war nach dem Unfall für zwei Stunden unterbrochen. Foto: BRK News

Darum gehts 59-jährige Frau von Tram erfasst, mittelschwer verletzt ins Spital gebracht

Unfalltechnischer Dienst und Polizei ermitteln genaue Unfallumstände

Tramlinie 9 für rund zwei Stunden komplett unterbrochen

Gabriel Knupfer Redaktor News

An der Winterthurerstrasse im Zürcher Kreis 12 wurde eine Frau (59) vom Tram erfasst. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 20 Uhr. Das stadteinwärts fahrende Tram erfasste die Frau im Bereich der Haltestelle, wie BRK News berichtet.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt sowie ein Rettungsteam von Schutz & Rettung Zürich wurde die Frau mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Die Tramlinie 9 war für rund zwei Stunden komplett unterbrochen.

Mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort

Um die genauen Unfallumstände zu klären, wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten. Ebenso standen ein Polizei-Einsatzleiter, eine Patrouille sowie der Assistenzdienst der Stadtpolizei Zürich im Einsatz.

Zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs und zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs wurden zudem sogenannte «Troubleshooter» der VBZ aufgeboten. Mehrere Einsatzfahrzeuge standen in Schwamendingen vor Ort.