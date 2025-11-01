Darum gehts
- 59-jährige Frau von Tram erfasst, mittelschwer verletzt ins Spital gebracht
- Unfalltechnischer Dienst und Polizei ermitteln genaue Unfallumstände
- Tramlinie 9 für rund zwei Stunden komplett unterbrochen
An der Winterthurerstrasse im Zürcher Kreis 12 wurde eine Frau (59) vom Tram erfasst. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 20 Uhr. Das stadteinwärts fahrende Tram erfasste die Frau im Bereich der Haltestelle, wie BRK News berichtet.
Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt sowie ein Rettungsteam von Schutz & Rettung Zürich wurde die Frau mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Die Tramlinie 9 war für rund zwei Stunden komplett unterbrochen.
Mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort
Um die genauen Unfallumstände zu klären, wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten. Ebenso standen ein Polizei-Einsatzleiter, eine Patrouille sowie der Assistenzdienst der Stadtpolizei Zürich im Einsatz.
Zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs und zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs wurden zudem sogenannte «Troubleshooter» der VBZ aufgeboten. Mehrere Einsatzfahrzeuge standen in Schwamendingen vor Ort.