Am Freitagnachmittag, 10. Oktober 2025, kollidierte im Kreis 12 ein Tram mit einer Fussgängerin. Diese wurde dadurch schwer verletzt und musste in kritischem Zustand in ein Spital gebracht werden, wo sie kurze Zeit später verstarb.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich fuhr ein Flexity-Tram der Linie 7 kurz nach 13.15 Uhr entlang der Dübendorfstrasse in Richtung Schwamendingerplatz in der Stadt Zürich. Auf der Höhe der Liegenschaft 271 kam es zur Kollision mit einer Frau, die die Tramgeleise in Richtung Denner überquerte.

Die Rentnerin war zunächst unter dem Zugfahrzeug eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr geborgen werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich wurde die Frau in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Frau starb im Spital

Dort erlag sie nur wenig später ihren schweren Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Staatsanwaltschaft Zürich und die Stadtpolizei Zürich untersucht. Zudem rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich sowie des Forensischen Instituts Zürich an den Unfallort aus. Für Personen, die den Unfall beobachtet hatten, wurde das Care-Team von Schutz & Rettung Zürich aufgeboten.