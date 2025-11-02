DE
Über 100'000 Franken Schaden
Sportwagen brennt in Lindau ZH aus

Hoher Sachschaden bei einem Autobrand in Lindau ZH: Ein teurer Sportwagen fing am Samstagabend Feuer. Verletzt wurde niemand.
Publiziert: 16:34 Uhr
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Die Feuerwehr löschte den Brand.
Foto: kapo zh
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg Nopper

Beim Brand eines Sportwagens in Lindau ist am Samstagabend hoher Sachschaden entstanden, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Kurz nach 16.30 Uhr alarmierte ein Autofahrer die Feuerwehr über die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich. Er meldete, dass sein Fahrzeug in Lindau auf der Strasse stehe und brenne.

«Die sofort ausgerückte Feuerwehr bekämpfte den Brand und konnte das Fahrzeug rasch löschen», so die Kantonspolizei. Verletzt wurde niemand.

Brandursache wird abgeklärt

Durch den Brand des Sportwagens entstand ein Sachschaden von mehr als 100'000 Franken. Zudem entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Franken an der Strasse.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung musste die Strasse bis etwa 20.45 Uhr gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

