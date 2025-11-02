Polizeihund ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Zwei Männer wurden im Kanton Zürich auf frischer Tat ertappt, als sie gerade in eine Autogarage einbrachen. Dabei hatte die Polizei einen tierischen Helfer.

«Lee vom blauen Mistral» ertappte in einer Autogarage in Bachenbülach ZH zwei Einbrecher auf frischer Tat. Foto: Kantonspolizei Zürich

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

In der Nacht auf Sonntag erreichte die Kantonspolizei Zürich kurz nach 1.45 Uhr eine Meldung über einen Einbruch in einen Garagenbetrieb in Bachenbülach.

Die Kantonspolizei rückte, gemeinsam mit der Stadtpolizei Bülach, zum mutmasslichen Tatort aus. Als die Einsatzkräfte die Autogarage erreichten, fehlte von den mutmasslichen Einbrechern zunächst jede Spur.

Franzose und Sudanese verhaftet

Doch dann kam Diensthund «Lee vom blauen Mistral» zum Einsatz. Er konnte zwei Männer in der Autogarage ausfindig machen. Sie hatten sich in dem Gebäude versteckt. Beide Männer, ein 19-jähriger Franzose und ein gleichaltriger Sudanese, wurden verhaftet.

Das Forensische Institut Zürich sicherte Spuren am Tatort.