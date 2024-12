Über 10 Jahre nach Vergiftungs-Skandal In Zürich lebt wieder ein Wanderfalken-Paar

Wanderfalken haben in Zürich eine bewegte Geschichte. 2011 starb ein Tier wegen einer vergifteten Taube, 2021 wurde einer zum Internet-Star, weil es so viele Tauben frass. Jetzt ist ein Falkenpaar zurück in Zürich, was Vogelfans freut, Taubenzüchtern aber Sorgen macht.