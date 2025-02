Hans-Rudolf B. (†71) wurde im Februar 2024 Opfer eines Tötungsdelikts. Nun wurde gegen seinen Neffen Anklage erhoben.

Alexander Terwey Tagesleiter Desk

Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich hat im Fall des getöteten Hans-Rudolf B. (†71) aus Maur ZH Anklage gegen dessen Neffen wegen vorsätzlicher Tötung erhoben. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. B. wurde am 24. Februar 2024 gegen Mittag regungslos auf einem Bauernhof in Maur vor einem Gebäude aufgefunden. Er verstarb noch vor Ort.

Gemäss Polizei musste aufgrund der angetroffenen Situation von einem Gewaltdelikt ausgegangen werden. Der heute 39-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Die Staatsanwaltschaft schreibt dazu: «Dem Mann wird vorgeworfen, am Mittag des 24. Februar 2024 an seinem Wohnort auf einem Bauernhof in Maur seinen Onkel unvermittelt angegriffen und unter Anwendung von massiver stumpfer Gewalt lebensbedrohlich verletzt zu haben, so dass dieser noch am Tatort an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.»

