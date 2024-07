Am Montag führten Polizei, Ambulanz und Forensiker in Forch ZH einen Einsatz durch. Noch ist unklar, weshalb.

Gewaltdelikt in Maur ZH

Am Montag ist ein Mann bei einem Gewaltdelikt in Maur ZH ums Leben gekommen. Sein Bruder meldete sich anschliessend bei der Polizei.

In Forch ZH (Gemeindegebiet Maur) wurde am Montagnachmittag ein Mann getötet. Direkt nach der Tat rief der mutmassliche Täter die Polizei selbstständig an, meldet die Kantonspolizei Zürich. Demnach soll er den Notruf um 13.30 Uhr kontaktiert haben, um den Beamten mitzuteilen, er habe soeben einen Mann umgebracht.

Die sofort ausgerückten Patrouillen trafen auf der Zufahrt zur Liegenschaft einen telefonierenden Verdächtigen an, den sie verhafteten. Anschliessend fanden sie in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses einen Mann mit schweren Stichverletzungen auf.

Täter war Bruder vom Opfer

Die Polizisten begannen umgehend mit lebenserhaltenden Massnahmen, bis ein Rettungsdienst und ein Notarzt eintrafen. Doch jede Hilfe kam zu spät: Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 46-jährigen Schweizer feststellen. Bei dem mutmasslichen Täter, einem 50-jährigen Schweizer, soll es sich um den Bruder des Opfers handeln. Was ihn zur Bluttat trieb, ist derzeit noch unklar.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich. Dazu sicherte das Forensische Institut Zürich FOR Spuren am Tatort.