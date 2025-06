Am frühen Sonntagmorgen kam es im Zürcher Kreis 4 zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen. Ein Mann wurde dabei mit einer Stichwaffe verletzt. Er wurde ins Spital gebracht.

Kongolese (47) wird bei Auseinandersetzung in Zürich verletzt

Eine Person wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Darum gehts Auseinandersetzung in Zürich: Kongolese verletzt, Syrer festgenommen

Stichverletzung am Bauch und Gesichtsverletzungen bei Opfer (47)

Mutmasslicher Täter (40) vor Ort von Stadtpolizei Zürich festgenommen

Marian Nadler Redaktor News

Sonntag, es ist kurz nach 0.30 Uhr: Bei der Stadtpolizei Zürich geht die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Zinistrasse ein. Vor Ort treffen die Einsatzkräfte auf einen Kongolesen (47) mit einer Stichverletzung und weiteren Verletzungen im Gesicht. Was ist passiert?

Gemäss ersten Erkenntnissen kam es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde der Mann mit einer Stichwaffe am Bauch verletzt, wie es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich heisst. Er musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden.

Ermittlungen eingeleitet

Den mutmasslichen Täter, einen Syrer (40), konnte die Stadtpolizei Zürich vor Ort festnehmen. Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar.

Für eine umfassende Spurensicherung wurden die Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.