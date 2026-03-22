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Schwerer Unfall in Bachs ZH
Frau (28) prallt in einen Baum – mit Heli ins Spital

Die 28-jährige Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshelikopter flog sie ins Spital.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Die Bachsertalstrasse musste wegen des Unfalls für den Verkehr gesperrt werden.
Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 28-Jährige kollidiert in Bachs ZH mit einem Baum
  • Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden
  • Die Bachsertalstrasse war nach dem Unfall gesperrt
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Gabriel KnupferRedaktor News

Eine 28-jährige Frau verunglückte am Samstagabend bei einem Selbstunfall in Bachs ZH. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, touchierte die Autofahrerin zuerst einen Randstein und kollidierte anschliessend mit einem am Strassenrand stehenden Baum. Durch den Aufprall schleuderte das Auto zurück auf die Strasse.

Die Frau wurde im zerstörten Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Wegen ihrer Verletzungen transportierte sie ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital. Genauere Angaben zu den Verletzungen macht die Polizei nicht.

Die Kantonspolizei ermittelt aktuell, weshalb die Frau den Randstein touchierte. Die Bachsertalstrasse blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt.

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