Die 28-jährige Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshelikopter flog sie ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 28-Jährige kollidiert in Bachs ZH mit einem Baum

Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden

Die Bachsertalstrasse war nach dem Unfall gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Eine 28-jährige Frau verunglückte am Samstagabend bei einem Selbstunfall in Bachs ZH. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, touchierte die Autofahrerin zuerst einen Randstein und kollidierte anschliessend mit einem am Strassenrand stehenden Baum. Durch den Aufprall schleuderte das Auto zurück auf die Strasse.

Die Frau wurde im zerstörten Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Wegen ihrer Verletzungen transportierte sie ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital. Genauere Angaben zu den Verletzungen macht die Polizei nicht.

Die Kantonspolizei ermittelt aktuell, weshalb die Frau den Randstein touchierte. Die Bachsertalstrasse blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt.