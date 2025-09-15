Am Sternen Oerlikon in Zürich sind zwei Trams kollidiert. Ein Rettungswagen ist im Einsatz.

Darum gehts Zwei Trams kollidierten am Sternen Oerlikon in Zürich

Polizei, Feuerwehr und mehrere Rettungswagen sind im Einsatz

Mindestens eine Person wurde bei der Kollision verletzt

Unfall in Zürich. Am Sternen Oerlikon sind am Montagmittag zwei Trams kollidiert. Das zeigen Bilder, die Blick vorliegen. Es handelt sich um ein Tram der Linie 11 und ein Tram der Linie 14. Der Bereich wurde teilweise abgesperrt, wie ebenfalls auf den Bildern zu erkennen ist.

Die Polizei bestätigt gegenüber Blick einen laufenden Einsatz wegen einer Tram-Kollision. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person verletzt. Weitere Angaben kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.

Wie ein Leserreporter gegenüber Blick berichtet, stehen mehrere Rettungswagen im Einsatz. Ausserdem sind Polizei und Feuerwehr vor Ort.