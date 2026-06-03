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Zürich
Baba von der Pumpstation in Zürich wurde ausgeraubt
Pumpi Baba wurde ausgeraubt
«Bitte helfen Sie mir»
Am Mittwochmorgen lädt Baba von der Pumpstation in Zürich ein Video hoch, in dem er Einbrecher sucht. Er soll an seinem Geburtstag ausgeraubt worden sein.
Publiziert: vor 32 Minuten
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