Polizeieinsatz am Zürcher Albisriederplatz Video zeigt Spurensicherung nach Schussabgaben

Am Freitagabend kommt es am Zürcher Albisriederplatz zu einem Polizeieinsatz. Es seien Schüsse gemeldet worden. Aufnahmen zeigen den Einsatz am Tatort. Die Kantonspolizei sucht nun nach Zeugen.