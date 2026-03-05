DE
Polizei vor Ort
EU-Vizepräsidentin Kaja Kallas hält Vortrag an der UZH – Gegendemonstration angekündigt

Am Donnerstag hält die EU-Vizepräsidentin Kaja Kallas an der Universität Zürich einen Vortrag. Studenten haben eine Gegendemo angekündigt.
Kaja Kallas hält am Donnerstag an der Universität Zürich einen Vortrag.
  • EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas spricht an der Universität Zürich am Donnerstag
  • Studenten planen Protest mit Slogan «Kallas Kills, UZH Hosts»
  • Mehrere Polizeiwagen und Personenschützer sichern die Veranstaltung ab
Externe Inhalte
Marian Nadler und Janik Leuenberger

Am Donnerstag ist EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas (48) für einen Vortrag an der Universität Zürich zu Gast. Die Veranstaltung, die um 17.15 Uhr beginnt, ist ausgebucht, wie man auf der Webseite der Universität liest. 

Doch neben Kallas könnten auch ungebetene Gäste auftauchen: Studenten haben eine Spontankundgebung angekündigt. Der vielsagende Titel der Demonstration: «Kallas Kills, UZH Hosts.»

Polizei beschützt Kallas

Der Slogan bezieht sich offenbar auf den Konflikt im Gazastreifen, denn auf einem Plakat zur Kundgebung liest man auch: «From Zurich to Gaza: Kallas out». 

Ein Blick-Reporter fotografiert vor Ort mehrere Einsatzwagen der Polizei. Ausserdem hat Kallas offenbar Personenschützer mitgebracht.

Eine kleine Gruppe Demonstranten tauchte auf, wurde jedoch kurz nach Beginn der Veranstaltung weggewiesen.

