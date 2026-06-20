DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Polizei spricht über Brand und Explosionen in Uitikon
Polizei über Brand in Uitikon
«Löscharbeiten haben länger gedauert»
Mehrere Explosionen rissen im Kanton Zürich zahlreiche Menschen aus dem Schlaf. Grund war ein Brand in einem Feuerwerkslager in Uitikon.
Publiziert: 09:09 Uhr
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
1:08
Sie fordern Gleichstellung
Tausende Menschen nehmen an feministischem Streik teil
0:43
Schock in Oftringen AG
Post-Lieferwagen brennt lichterloh
0:58
Mythos um Sicherheit
Schützt steckender Schlüssel vor Einbrechern?
1:12
Ranking von US-Magazin
Schweiz als bestes Land der Welt gekürt
1:51
Reportage
Erstes Hitze-Wochenende
«Wir warten seit Wochen auf dieses Wetter»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen