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Polizei über Brand in Uitikon
«Löscharbeiten haben länger gedauert»

Mehrere Explosionen rissen im Kanton Zürich zahlreiche Menschen aus dem Schlaf. Grund war ein Brand in einem Feuerwerkslager in Uitikon.
Publiziert: 09:09 Uhr
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