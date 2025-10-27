Grosser Polizeieinsatz im Zürcher Kreis 9. Mehrere Einsatzfahrzeuge und ein Krankenwagen sind vor einem Wohngebäude im Letzigraben 235 im Einsatz. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Vorfall, gibt aber keine weiteren Details bekannt.

Im Kreis 9 in Zürich gibt es derzeit einen grossen Polizeieinsatz. Wie ein Leserreporter gegenüber Blick berichtet, soll es sich um ein Wohngebäude im Letzigraben 235 handeln. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte den Einsatz, konnte jedoch keine weiteren Informationen geben.

Wie in einem Video des Leserreporters zu sehen ist, sind mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und ein Krankenwagen vor Ort. Wie der Leserreporter berichtet, habe sein Sohn gesehen, wie mehrere Polizisten das Wohngebäude betraten. Auch die Spurensicherung und Staatsanwaltschaft sei vor Ort. Überprüfen liess sich das jedoch nicht.

+++ Update folgt +++