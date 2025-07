Die Kantonspolizei Zürich ermittelt nach einem schweren Unfall in Horgen ZH. Ein Lieferwagen kollidierte mit einem Zug, nachdem der Fahrer offenbar eine rote Ampel missachtet hatte. Ein Video des Vorfalls schlägt im Netz hohe Wellen.

Neues Video zeigt Horror-Crash mit Zug in Horgen ZH

1/6 Der junge Mann läuft zu seinem Fahrzeug. Foto: Tiktok @theconten

Darum gehts Lieferwagen kollidiert mit Interregio-Zug in Horgen ZH, Fahrer verletzt

Video zeigt Crash. Nutzer fragen, warum Fahrer Schranke nicht durchbrach

Marian Nadler Redaktor News

Am vergangenen Samstag waren am Bahnübergang im Ortsteil Käpfnach von Horgen ZH panische Schreie zu hören. «Geh weg! Geh weg aus dem Auto!», rief ein Passant einem Mann zu, der mit seinem weissen Lieferwagen zwischen den bereits geschlossenen Schranken gefangen war. Dann crashte ein heranrasender Interregio-Zug in das Fahrzeug.

Mittlerweile kursiert ein Video im Netz, das die oben beschriebene Szene zeigt. In den Kommentaren muss sich der Autofahrer (21) vor allem eine Frage gefallen lassen: Wieso hat er die Schranke nicht durchbrochen?

«Wie dumm kann man sein»

«Ich verstehe einfach nicht, wieso die Autofahrer nicht einfach die Schranke durchbrechen! Vollgas und weg vom Gleis...» schreibt eine Nutzerin auf Instagram unter das Video, das unter anderem von @szene_isch_zueri veröffentlicht wurde. Das Instagramprofil sammelt vor allem unschöne Szenen aus dem Kanton Zürich. «Wieso fährt er nicht einfach rückwärts auf die rechte Seite? Hat ja genug Platz gehabt, wäre nichts passiert», schreibt ein weiterer Nutzer.

Mitunter spotten die User auch über den Crash. «Alle haben richtig gehandelt, denn die Unversehrtheit der Bahnschranke steht über allem», schreibt einer. «Wie dumm kann man sein, dass man noch ins Auto reingeht», ärgert sich derweil ein Nutzer auf Tiktok, wo das Video ebenfalls verbreitet wurde, über das Verhalten des Lieferwagenlenkers.

Lieferwagenfahrer soll rote Ampel ignoriert haben

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde das Fahrzeug zwischen dem Zug und der Gartenmauer eingeklemmt. Der Mann am Steuer des Wagens wurde von der Feuerwehr geborgen und in ein Spital gebracht. An Bord des Zuges erlitt eine Frau unterdessen einen Schwächeanfall und musste medizinisch betreut werden. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ermitteln jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Ganz unschuldig an der Situation dürfte der Lieferwagenfahrer nicht sein. Ersten Informationen zufolge soll er vor dem Crash am Bahnübergang das Rotlicht überfahren haben.