Nach mehreren Angriffen auf Männer in Embrach ZH hat die Kantonspolizei sechs Personen verhaftet. Die Festgenommenen handelten als sogenannte «Pädo-Jäger».

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Die sogenannten «Pädo-Jäger» machen Jagd auf Männer, die sich mit minderjährigen Mädchen treffen wollen. Sie geben sich selbst in Online-Chats als Mädchen aus. Wird ein Treffen vereinbart, stellen die «Pädo-Jäger» die Männer zur Rede. Nicht selten folgt darauf körperliche Gewalt. Die Kantonspolizei Zürich hat nun sechs Personen festgenommen, die als «Pädo-Jäger» handelten.

Drei ähnliche Fälle innert drei Monaten

Zwischen November 2025 und Januar 2026 ereigneten sich mehrere Fälle, die Parallelen aufweisen.

Den ersten bekannten Fall verzeichneten die Behörden am 29. November 2025. Unbekannte lockten einen damals 21-jährigen Schweizer unter dem Vorwand eines Treffens mit einem angeblich minderjährigen Mädchen nach Embrach. Vor Ort wurde der Mann von mehreren Personen mit Schlägen und Fusstritten gegen Kopf und Körper attackiert und dabei verletzt.

Anfang Dezember 2025 sowie Anfang Januar 2026 kam es in Embrach zu zwei weiteren, ähnlich gelagerten Delikten. Ein 18-jähriger sowie ein 20-jähriger Afghane wurden angegriffen, verletzt und beraubt.

Aufgrund der Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass in allen drei Fällen dieselbe Tätergruppierung beteiligt war.

Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 18 Jahren

Nach umfangreichen Ermittlungen nahm die Kantonspolizei Zürich am vergangenen Dienstag fünf mutmassliche Täter fest. Eine weitere tatverdächtige Person befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Untersuchungshaft.

Bei den sechs Beschuldigten handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Sie stammen aus der Schweiz, dem Kosovo, Italien, Deutschland und dem Irak.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen sowie zu möglichen weiteren Beteiligten dauern an.