Bei einem Tötungsdelikt in Winterthur wurde ein Mann tödlich verletzt. Der mutmassliche Täter konnte nach kurzer Flucht verhaftet werden.

Deutscher (†51) bei Streit in Winterthur getötet

1/2 Im Püntenareal Wyden in Winterthur tötete am späten Dienstagabend mutmasslich ein Brasilianer einen Deutschen im Streit. Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Tödlicher Streit in Winterthur, mutmasslicher Täter flüchtete und wurde verhaftet

Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersuchen die Umstände des Tötungsdelikts

51-jähriger Deutscher wurde getötet, 37-jähriger Brasilianer als Verdächtiger festgenommen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Im Püntenareal Wyden in Winterthur ZH eskalierte am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei Männern und einer Frau. Dabei wurde ein Deutscher (51) tödlich verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der mutmassliche Täter (37) flüchtete.

Die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Winterthur nahmen die Fahndung nach dem Brasilianer auf. In den frühen Morgenstunden konnte der Verdächtige schliesslich verhaftet werden.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwalt I für schwere Gewaltkriminalität untersuchen die Umstände des Tötungsdelikts. Am Tatort sicherte das Forensische Institut Zürich Spuren.