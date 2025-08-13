Wie mehrere Leserreporter berichten, ist am Mittwochmittag beim Winterthurer Sulzer-Areal ein Brand ausgebrochen.

1/5 Eine grosse schwarze Rauchwolke ist zu sehen. Foto: Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Feuer sorgt am Mittwochmittag in Winterthur Grüze für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Wie auf mehreren Leserreporter-Bildern zu sehen ist, verursachte der Brand eine riesige, schwarze Rauchwolke. «Überall sind Sirenen zu hören», schreibt ein Winterthurer. «Ich habe noch selten so viele Fahrzeuge mit Blaulicht gesehen. Auch nach einer halben Stunde kamen immer noch mehr und mehr Einsatzkräfte an die Unglücksstelle.» Zivile Kräfte sowie mobile Einsatzzentralen seien ebenfalls vor Ort gewesen.

Ein weiterer Winterthurer gibt an, dass das Feuer in der Nähe einer Autovermietung oder Garage ausgebrochen sein könnte. Der Bahnverkehr beim Bahnhof Grüze ist unterbrochen, wie auf der Störungsseite der SBB zu sehen ist.

Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt auf Anfrage einen Einsatz. Zur genauen Ursache des Grossbrandes können noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

+++Update folgt+++