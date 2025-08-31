In Höri ZH ist es am Sonntagabend zu einem Brand gekommen. Eine Lagerhalle steht in Flammen – der Einsatz dauert noch an.

1/4 Eine riesige Rauchwolke ist in Höri ZH zu erkennen. Foto: Leserreporter

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Eine riesige Rauchsäule streckt sich über Höri ZH in den sternenklaren Himmel. In der kleinen Zürcher Gemeinde ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Das bestätigt die Kantonspolizei Zürich gegenüber Blick.

Der Einsatz bei einer Lagerhalle würde andauern. Die Ursache ist bisher unklar. Auf Leserbilder erkennt man die hohen Flammen und den dichten Rauch. Erst am frühen Sonntagabend ist es bereits in Zürich-Altstetten zu einem Brand gekommen.

+++ Update folgt +++