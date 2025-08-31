DE
Wohnungsbrand in Zürich-Altstetten
Video zeigt riesige Rauchwolke:Wohnungsbrand in Zürich-Altstetten

Nach Wohnungsbrand
Riesige Rauchwolke über Zürich-Altstetten

In Zürich-Altstetten kommt es am Sonntagabend zu einem Brand in einer Wohnung. Leserbilder zeigen die Rauchschwaden.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
In Zürich-Altstetten soll es brennen.
Foto: Leserreporter
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Unter dem Sonnenuntergang ziehen Rauchschwaden hindurch – Leser schicken am Sonntagabend Bilder von einer starken Rauchentwicklung in Zürich-Altstetten. Auslöser ist ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Stadtpolizei Zürich und ein Mediensprecher von Schutz und Rettung Zürich bestätigen einen Einsatz.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und wurde mittlerweile gelöscht. Personen seien keine zu Schaden gekommen – jemand musste jedoch von der Feuerwehr aus einem Fenster gerettet werden. 

