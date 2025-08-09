Ein Jugendlicher erlitt bei einer Schlägerei in Zürich schwere Stichverletzungen. Die Polizei verhaftete einen Verdächtigen und sucht nun Zeugen.

Darum gehts Ukrainer bei Auseinandersetzung in Zürich schwer verletzt, Afghane festgenommen

Vorfall ereignete sich am Freitagabend an der Lindenhofstrasse beim Spielplatz

19-jähriger Ukrainer mit Stichverletzungen ins Spital gebracht, 19-jähriger Afghane verhaftet

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend, kurz nach 20.45 Uhr, ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Lindenhofstrasse ein. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen Ukrainer (19) mit Stichverletzungen an. Offenbar war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Dabei wurde der Ukrainer von einem Angreifer mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Er musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden. Im Zusammenhang nahm die Stadtpolizei Zürich einen Afghanen (19) fest, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Polizei sucht Zeugen

Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.

Personen, die Angaben zum beschriebenen Vorfall machen können, der sich unmittelbar unterhalb des Lindenhofs beim Spielplatz vor der WC-Anlage ereignete, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, telefonisch unter 058 648 48 48, zu melden.