Zürcher Staatsanwaltschaft eröffnet ein Strafverfahren

Darum gehts
- Explosion in Illnau-Effretikon ZH am 25. Februar verursacht grosse Schäden
- 150 Schadensmeldungen, darunter zerstörte Dächer, Fenster und ein Aquarium
- Mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff explodierten, Krater mit mehreren Metern Durchmesser
Die Zahl der Schadensmeldungen nach der Explosion in der Versuchs- und Schulungsanlage «Tätsch» in Illnau-Effretikon ZH hat in den vergangenen Tagen noch deutlich zugenommen.
Nachdem in den ersten Tagen erst 70 Schadensmeldungen eingingen, sind es mittlerweile bereits 150. Dies gab die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete inzwischen ein Strafverfahren gegen mögliche Verantwortliche.
Am 25. Februar explodierten in der Anlage «Tätsch» mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff, die hätten fachgerecht entsorgt werden sollen. Der Knall war bis nach Zürich zu hören und hinterliess einen Krater mit mehreren Metern Durchmesser. Die Druckwelle beschädigte Dächer, Mauern, Fenster und Türen. Auch ein Aquarium ging zu Bruch.