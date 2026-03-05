DE
Video zeigt Zerstörung in Illnau-Effretikon ZH
Nach Mega-Explosion:Video zeigt Zerstörung in Illnau-Effretikon

Mega-Explosion in Illnau-Effretikon
Zürcher Staatsanwaltschaft eröffnet ein Strafverfahren

Nach der Explosion von mehreren hundert Kilogramm Sprengstoff in der Anlage «Tätsch» in Illnau-Effretikon ZH sind bereits 150 Schadensmeldungen eingegangen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mögliche Verantwortliche.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Durch die Explosion kam es zu grossen Schäden an Gebäuden.
Foto: Ralph Donghi

  • Explosion in Illnau-Effretikon ZH am 25. Februar verursacht grosse Schäden
  • 150 Schadensmeldungen, darunter zerstörte Dächer, Fenster und ein Aquarium
  • Mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff explodierten, Krater mit mehreren Metern Durchmesser
Janine Enderli und Keystone-SDA

Die Zahl der Schadensmeldungen nach der Explosion in der Versuchs- und Schulungsanlage «Tätsch» in Illnau-Effretikon ZH hat in den vergangenen Tagen noch deutlich zugenommen. 

Nachdem in den ersten Tagen erst 70 Schadensmeldungen eingingen, sind es mittlerweile bereits 150. Dies gab die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete inzwischen ein Strafverfahren gegen mögliche Verantwortliche.

«Als würde jemand mit zwei Hämmern zuschlagen»
Adrian Schärz über Druckwelle:«Als würde jemand mit zwei Hämmern zuschlagen»

Am 25. Februar explodierten in der Anlage «Tätsch» mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff, die hätten fachgerecht entsorgt werden sollen. Der Knall war bis nach Zürich zu hören und hinterliess einen Krater mit mehreren Metern Durchmesser. Die Druckwelle beschädigte Dächer, Mauern, Fenster und Türen. Auch ein Aquarium ging zu Bruch.

