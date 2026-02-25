Am Mittwochmittag erschüttert eine grosse Explosion den Raum Winterthur. Mehrere Leserreporter berichten von einem lauten Knall. Die Polizei ist im Einsatz.

Explosion bei Illnau-Effretikon ZH am Mittwochnachmittag, grosse Rauchwolke sichtbar

Leser berichten von eingedrückten Dächern und zerborstenen Scheiben

Gewaltige Explosion: Lage noch unübersichtlich Die Lage nach der Explosion in Illnau-Effretikon ist noch unübersichtlich. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Gemäss ersten Berichten ist eine Testanlage für Sprengstoff betroffen. «Es gab eine gewaltige Explosion. Es hat hier Häuserdächer und Scheunentüren eingedrückt, die Polizei ist vor Ort», berichtet ein Leser. «Die kenne ich schon seit Jahrzehnten, aber eine Sprengung in diesem Ausmass habe ich noch nie erlebt.» Mittlerweile kreisen Helikopter über die Region. Blick versucht aktuell mehr über die Hintergründe der Explosion herauszufinden. Im Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.

Beunruhigende Beobachtungen mehrerer Leserreporter: Am Mittwochnachmittag berichten diverse Personen von einem lauten Knall und einer Explosion im Raum Winterthur. Leserbilder zeigen zudem eine grosse Rauchwolke.

«Es gab einen Knall, der sehr weit herum hörbar war. Der Rauch blieb anschliessend in der Luft stehen.» Ein weiterer Leser berichtete aus dem Weiler Luckhausen von «eingedrückten Dächern» und «zerborstenen Scheiben» in seiner Nachbarschaft.

Laut Anwohnern befindet sich in der Nähe eine Anlage, in der Spreng- und Brandmittel getestet wird. «Es gab eine gewaltige Explosion. Es hat hier Häuserdächer und Scheunentüren eingedrückt, die Polizei ist vor Ort», so ein Leser.

Es gebe dort regelmässig Sprengungen. «Die kenne ich schon seit Jahrzehnten, aber eine Sprengung in diesem Ausmass habe ich noch nie erlebt.» Er mutmasst, dass man sich beim Sprengstoff verschätzt hat – «im Faktor 100».

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen Einsatz im Raum Illnau-Effretikon. Die Polizei erhielt eine Meldung über einen lauten Knall.