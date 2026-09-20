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Löscharbeiten am Flughafen Zürich
Video zeigt brennendes Auto im Parkhaus

Am Flughafen Zürich sind Löscharbeiten im Gange. Ein Auto geriet in einem Parkhaus in Brand. Leservideos zeigen das Ausmass.
Publiziert: 11:53 Uhr
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