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Zürich
Flughafen Zürich: Video zeigt brennendes Auto im Parkhaus
Löscharbeiten am Flughafen Zürich
Video zeigt brennendes Auto im Parkhaus
Am Flughafen Zürich sind Löscharbeiten im Gange. Ein Auto geriet in einem Parkhaus in Brand. Leservideos zeigen das Ausmass.
Publiziert: 11:53 Uhr
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