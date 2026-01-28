Drei Verletzte bei Frontalcrash in Effretikon ZH

Schwerer Unfall in Effretikon ZH: Am Mittwoch lenkte ein Lieferwagenfahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto. Drei Verletzte wurden ins Spital gebracht, die Polizei untersucht den Vorfall.

Rega, Polizei und Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften vor Ort

Es passierte am Mittwochnachmittag. Kurz vor 14 Uhr fuhr ein Lieferwagenfahrer (30) auf der Bietenholzstrasse Richtung Effretikon. Kurz vor der Stadt lenkte er sein Fahrzeug auf einer geraden Strecke auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte sein Lieferwagen mit einem entgegenkommenden Auto, das noch auszuweichen versuchte. Dieses schleuderte rechts über den Fahrbahnrand hinaus und auf den tieferliegenden Radweg. Die beiden Autofahrer und ein Beifahrer im Auto erlitten durch den Zusammenprall Verletzungen. Ein Rettungshelikopter der Rega sowie zwei Rettungswagen brachten die drei verletzten Personen in Spitäler, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Wer alles im Einsatz stand

Die Kantonspolizei Zürich stand vor Ort im Einsatz und klärt die Unfallursache ab. Dazu führte sie erste Befragungen durch und sicherte vor Ort Spuren. Die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau sicherte die Unfallstelle ab und richtete eine Umleitung ein.

Zusammen mit den genannten Organisationen standen die Stadtpolizei Illnau-Effretikon, die Feuerwehr Schutz und Intervention Winterthur sowie die Rettungsdienste Schutz & Rettung Zürich und Spital Uster im Einsatz. Techniker von der EKZ sicherten und demontierten eine umgefahrene Strassenlaterne.