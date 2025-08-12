DE
FR
Abonnieren

Leservideo zeigt
Feuerwehr bekämpft Brand in Wohnhaus

Am Dienstagnachmittag ist bei einem Einfamilienhaus in Wetzikon ZH ein Feuer ausgebrochen und verursachte einen hohen Sachschaden. Anwesende Personen wurden keine verletzt.
Publiziert: 18:44 Uhr
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?