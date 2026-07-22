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Video zeigt Ausmass: Unfall beim Limmattaler Kreuz
Leservideo zeigt Ausmass
Unfall beim Limmattaler Kreuz
Beim Limmattaler Kreuz kommt es am Mittwoch zu einem Unfall. Neben der Polizei und der Ambulanz ist auch die Feuerwehr im Einsatz.
Publiziert: vor 25 Minuten
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