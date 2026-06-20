DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Brand und Explosion in Feuerwerkslager in Uitikon ZH
Leser filmt mit
Hier hört man die Explosionen beim Brand in Uitikon
Mehrere Explosionen rissen im Kanton Zürich zahlreiche Menschen aus dem Schlaf. Grund war ein Brand in einem Feuerwerkslager in Uitikon.
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen