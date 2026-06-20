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Hier hört man die Explosionen beim Brand in Uitikon

Mehrere Explosionen rissen im Kanton Zürich zahlreiche Menschen aus dem Schlaf. Grund war ein Brand in einem Feuerwerkslager in Uitikon.
Publiziert: vor 41 Minuten
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