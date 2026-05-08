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Zürich
Zürcher Polizist verbietet Mann das Filmen
«Lern Dütsch»
Zürcher Polizist verbietet Mann das Filmen
In den sozialen Medien verbreiten sich derzeit Aufnahmen, die aus Zürich stammen sollen. Darauf drängt ein Polizist einen Mann dazu, eine Videoaufnahme zu stoppen.
Publiziert: 16:51 Uhr
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