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«Lern Dütsch»
Zürcher Polizist verbietet Mann das Filmen

In den sozialen Medien verbreiten sich derzeit Aufnahmen, die aus Zürich stammen sollen. Darauf drängt ein Polizist einen Mann dazu, eine Videoaufnahme zu stoppen.
Publiziert: 16:51 Uhr
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