Tragischer Unfall in Pfäffikon ZH: Ein 8-Jähriger wurde am Freitagabend von einem Auto erfasst und weggeschleudert, als er die Strasse überqueren wollte.

Bub (8) wird bei Unfall in Pfäffikon ZH schwer verletzt

Bub (8) wird bei Unfall in Pfäffikon ZH schwer verletzt

1/5 Spezialisten der Kantonspolizei Zürich untersuchen in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und der Staatsanwaltschaft den Unfallhergang. Foto: BRK News

Georg Nopper Redaktor News

Ein Bub (8) ist in Pfäffikon ZH von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital. Der Autofahrer (67) blieb unverletzt.

Das Kind wollte gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich am Freitag kurz nach 18 Uhr bei der Einmündung der Sandgrubenstrasse in die Kempttalstrasse die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto, das auf der Kempttalstrasse in Richtung Fehraltorf unterwegs war. Der Bub wurde durch den Aufprall weggeschleudert.

Spezialisten der Kantonspolizei Zürich untersuchen nun in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und der Staatsanwaltschaft den Unfallhergang. Die Einsatzkräfte sprrten die Kempttalstrasse bis kurz nach 21 Uhr für die Spurensicherung. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr signalisiert.