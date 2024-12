Auto fährt Fussgängerin (31) in Rümlang ZH an und haut ab

Die Unfallstelle. Foto: Kantonspolizei Zürich

Auf einen Blick Fussgängerin bei Unfall in Rümlang ZH schwer verletzt, Fahrer flüchtet

Dunkles Coupé, möglicherweise BMW mit ZH-Kennzeichen, als Fluchtfahrzeug beschrieben

Glattalstrasse für mehrere Stunden einspurig geführt, Polizei sucht Zeugen

Marian Nadler Redaktor News

Eine Fussgängerin wollte am Donnerstagabend, kurz nach 18.30 Uhr, die Glattalstrasse in Rümlang ZH beim Fussgängerstreifen auf Höhe der Einmündung Ausserdorfstrasse überqueren. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Crash mit einem Auto, das Richtung Zentrum unterwegs war. Die Fussgängerin wurde mehrere Meter weit weggeschleudert. Der Autolenker setzte sein Fahrzeug zurück, bog nach links in den Chilestieg ab und fuhr davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Frau musste mit einem Rettungsfahrzeug von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Der Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Aufgrund des Unfalls musste die Glattalstrasse im Bereich der Kollisionsstelle für mehrere Stunden einspurig geführt werden. Die Verkehrsregelung wurde durch die Feuerwehr Rümlang sichergestellt.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Personen, die Angaben zum Unfallhergang, zur Fahrweise oder zum Halter des Personenwagens machen können. Das Fahrzeug wird als dunkles Coupé, eventuell ein BMW, vermutlich mit ZH-Nummernschildern, beschrieben. Sie werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.