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Zürich
Zoo Zürich freut sich über zwei Brillenbären-Babys
Jööh-Alarm im Zoo Zürich
Zwei Brillenbären-Babys tapsen durchs Gehege
Im Januar kamen im Zoo Zürich zwei kleine Brillenbären-Männchen zur Welt. Nach drei Monaten in der Wurfbox erkunden sie nun mit Mutter Rica zum ersten Mal ihr Gehege.
Publiziert: 22:10 Uhr
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