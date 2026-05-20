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Jööh-Alarm im Zoo Zürich
Zwei Brillenbären-Babys tapsen durchs Gehege

Im Januar kamen im Zoo Zürich zwei kleine Brillenbären-Männchen zur Welt. Nach drei Monaten in der Wurfbox erkunden sie nun mit Mutter Rica zum ersten Mal ihr Gehege.
Publiziert: 22:10 Uhr
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