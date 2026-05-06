Feuer in Zürich Affoltern! In der Nacht auf Mittwoch brach in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Die betroffene Wohnung stand im Vollbrand.

In der Nacht auf Mittwoch brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Riedenhaldenstrasse in Zürich Affoltern. Ein Leserfoto zeigt den dichten Rauch, der aus den Fenstern des Gebäudes tritt.

Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner. Laut einer Sprecherin von Schutz und Rettung mussten mehrere Menschen ins Spital gebracht werden. In einem Update vom Mittwochmorgen ist von drei Verletzten die Rede.

Gegen 0.30 Uhr erhielt die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung die Meldung, dass in einer Wohnung des betroffenen Hauses ein Brand ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Wohnung im Vollbrand.

Feuer frass sich durch Fassade

Das Feuer hatte sich innert wenigen Minuten über die Fassade ausgebreitet, so dass auch die darüberliegenden Stockwerke durch den Brand betroffen waren. Die Feuerwehr legte mehrere Löschleitungen durch das Treppenhaus und bekämpfte den Brand gleichzeitig von aussen mit Autodrehleitern, sodass das Feuer sehr schnell und effektiv eingedämmt werden konnte. Da sich in der Fassade des Gebäudes Glutnester befanden, mussten die Einsatzkräfte diese aufsägen. So konnte eine erneute Brandausbreitung verhindert werden.

Die Personen des betroffenen Mehrfamilienhauses sowie aus dem danebenliegenden Gebäude hatten sich bereits selbstständig evakuiert oder wurden durch die Polizei in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr suchte zusätzlich unter Atemschutz die brandbetroffenen Wohnungen nach Personen ab, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr darin aufhält. Mehrere Personen wurden durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch untersucht und erstversorgt, drei Personen wurden anschliessend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung hospitalisiert.

Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen und ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar und unterliegt den Ermittlungen der Polizei. Im Einsatz standen während mehrerer Stunden die Berufsfeuerwehr von SRZ mit dem Einsatzleiter und dem Pikettoffizier Feuerwehr & Zivilschutz, der Rettungsdienst von SRZ mit Notarzt sowie die Stadtpolizei Zürich.