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Zürich
In Winterthur: Wind reisst Dachziegel weg
In Winterthur
Wind reisst Dachziegel weg
In Winterthur zieht auch das Unwetter über. Der Wind reisst sogar Dachziegel eines Hauses weg.
Publiziert: vor 50 Minuten
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