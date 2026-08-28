DE
FR
Abonnieren

In Winterthur
Wind reisst Dachziegel weg

In Winterthur zieht auch das Unwetter über. Der Wind reisst sogar Dachziegel eines Hauses weg.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
Alles zum Unwetter in der Schweiz vom Freitag
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen